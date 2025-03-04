نوال الزغبي حديث الجمهور.. “الحبايب” ترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ إصدارها يوم أمس، أصبحت “الحبايب” أحدث أغاني النجمة اللبنانية نوال الزغبي حديث الجمهور، محققة انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. الأغنية، التي حملت طابعًا وجدانيًا دافئًا يتناسب مع أجواء شهر رمضان، تصدرت قوائم الاستماع بسرعة وأثارت إعجاب الجمهور بأسلوبها العاطفي والموسيقي المميز.

نجاح جماهيري وترند سريع

بفضل أدائها المليء بالإحساس وصوتها العذب، تمكنت نوال الزغبي من تقديم عمل موسيقي متكامل لاقى إشادة واسعة من الجمهور والنقاد، وحقق انتشارًا واسعًا خلال ساعات من إطلاقه.

وتصدرت “الحبايب” الترند، وسط موجة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بجمال اللحن والكلمات التي تعكس روح الشهر الفضيل.

بهذا النجاح السريع، تثبت نوال الزغبي مرة أخرى قدرتها على تقديم أعمال قوية تترك بصمة لدى الجمهور، مضيفةً “الحبايب” إلى رصيدها الحافل بالأغاني الناجحة.