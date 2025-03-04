شيماء سيف تؤكد عودتها لزوجها.. وفنانة شهيرة السبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة شيماء سيف على منشور الفنانة يسرا عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، تهنئها فيه برجوعها الى زوجها كارتر.

وأعادت شيماء عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، نشر “ستوري” يسرا، ووجّهت إليها رسالة قالت فيها: “إنتي السبب بعد ربنا في رجوعنا، ربنا يخليكي ليا يا قلبي، وياحظ مين فحياته قلب زي قلبك، بحبك قد العالم”.

وكانت يسرا قد نشرت صورة لشيماء وزوجها محمد كارتر، وعلّقت عليها قائلةً: “حبايب قلبي ربنا يخليكم لبعض… ويسعدكم ويبعد عنكم كل شر… بحبكوا أوي”.

وكان محمد كارتر قد أعلن عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” عودة الحياة الزوجة بينه وبين شيماء سيف، وذلك بعد إعلان خبر طلاقهما خلال الفترة الماضية.

ونشر كارتر صورة جمعته بشيماء مع التعليق: “اللهم ألّف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، حببتي رجعت لحضني”.

وكانت شيماء سيف قد أعلنت منذ فترة طلاقها من زوجها محمد كارتر، وذلك بعد زواج دام ست سنوات، وطالبت الجميع باحترام خصوصيتهما، ومن جانبه كتب محمد كارتر عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام” قائلاً: “لا أنافس أحداً على مكانتي، مَن لا يكتفي بي أتنازل عنه”، وهو ما أثار تساؤل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة السبب.