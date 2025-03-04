علي الدوخي يطرح “عاشق وإن لم أنتمِ”.. حبٌ في بُعد جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدرت حديثًا رواية “عاشق وإن لم أنتمِ”، التي تأخذ القارئ في رحلة مشوّقة عبر مشاعر الحب، الصراع، والانتماء.

العمل الجديد، الذي صدر قبل أيام، يقدم تجربة أدبية تجمع بين الوصف العميق للمشهدية الذي يجعل القارىء يوظف حواسه الخمس واللغة الشعرية، ليحكي قصة حب معقدة تتجاوز حدود الزمن والانتماء، في سرد يحمل مزيجًا من الفانتازيا والدراما النفسية.

تم إصدار الرواية من خلال Austin Macauley وهي دار نشر عالمية، مما أتاح توافرها في عدد كبير من الدول حول العالم، من بينها أوروبا، كندا، الولايات المتحدة، وأستراليا. كما أنها متاحة للشراء عبر Amazon و Kindle، لتصل إلى جمهور واسع من عشاق الأدب.

حب يتحدى المستحيل: قصة تأسر القلوب

ليس من السهل أن تحب شخصًا، خاصة إن لم يبادلك الحب، أن تمثل أمامه الصداقة، وأن تقمع مشاعرك وأنت تراه بين يدي شخص آخر. هذا ما يعيشه راكان، بطل الرواية، الطالب الجامعي الذي تعرَّف إلى فلورا، فكُتب عليه أن يكابد قلبه في علاقة حبٍّ من طرف واحد.

لكن الأحداث تأخذ منعطفًا مأساويًا عندما يجد فلورا قد شنقت نفسها في شقته! بين الصدمة والهلوسة والاضطرابات النفسية التي يعيشها راكان بسبب المشهد الذي أمامه، يفتح عينيه فجأة ليجد نفسه قد عاد بالزمن سنوات إلى الوراء، لكنه لم يعد الشخص نفسه، بل تغير تمامًا، وفي عنقه وشم يحمل الرقم 7!.

تتقاطع بين الواقع والخيال أحداث غامضة، معاناة، شوق، تأنيب ضمير، وضياع هوية، في فانتازيا تحاول جمع راكان وفلورا مجددًا، لكن هل ستكتمل قصتهما أم أن الحب لا ينتصر دائمًا؟

ما سر الرقم 7؟ ولماذا عاد راكان إلى الماضي بعد وفاة فلورا؟ تساؤلات يطرحها القارئ مع كل صفحة من الرواية، التي تبحر في العوالم النفسية والشعورية للإنسان.

أسلوب أدبي مختلف يلامس القلوب

يمزج الكاتب في روايته بين السرد الروائي والوصف المشهدي، ليخلق تجربة أدبية غنية تجمع بين الحب، الفقد، وإعادة اكتشاف الذات.

وبأسلوبه الخاص، يطرح تساؤلات عن المعنى الحقيقي للعشق، وهل يمكن أن يكون الحب صادقًا رغم عدم اكتماله؟ وهل يكون الألم مصدرًا للإبداع؟

الرواية تتحدى القوالب التقليدية وتقدم تجربة قراءة مختلفة تتنقل بين الرومانسية، الدراما النفسية، والخيال الفانتازي، حيث يجد القارئ نفسه متورطًا عاطفيًا في رحلة راكان لاكتشاف حقيقة وجوده.

إطلاق عالمي وتوقيع رسمي

تتوفر “عاشق وإن لم أنتمِ” الآن في المكتبات وعبر المنصات الإلكترونية، ويمكن للمهتمين الحصول عليها بسهولة عبر المتاجر الرقمية.

أما التوقيع الرسمي للرواية، فسيكون في معرض أبوظبي الدولي للكتاب (Abu Dhabi International Book Fair)، حيث سيلتقي الكاتب علي الدوخي مع القراء لمناقشة الرواية وتقديم توقيعات حصرية.

صورة تعكس روح الرواية

تعاون علي الدوخي مع المصور اللبناني العالمي محمد سيف الدين mSeif الذي عكس روح الرواية من خلال رؤيته الفريدة.

الكاتب علي الدوخي: شغف بالكتابة ورؤية جديدة علي الدوخي كاتب شاب أحب الكتابة منذ صغره، وانغمس أكثر في قراءة الكتب واستكشاف العالم الأدبي. زار عدة مكتبات وسعى لرسم خط خاص به بعيدًا عن الأسلوب التقليدي في الأدب العربي. اختار أن يتجه نحو الفانتازيا، وهو النوع الأدبي الذي يتابعه الجمهور اليوم عبر منصات مثل نتفليكس وHBO، ليضع لهم ما يعشقونه بين أيديهم، ولكن في قالب أدبي جديد ومبتكر.

وفي خطوة تعكس طموحه للوصول إلى جمهور أوسع، سيتم ترجمة الرواية إلى اللغة الإنجليزية، مما سيفتح لها أبواب العالمية.

أما عن تسمية الرواية، فيقول علي: “الوجع هو ما يخرج أجمل ما فيك من الداخل، فكلما تألمت أكثر، كلما أبدعت أكثر. هناك من يهرب إلى اتجاهات مختلفة، بينما أنا واجهت الألم وجعلته مصدرًا للإبداع.”

يؤكد الكاتب أن الرواية ليست مبنية على قصة شخصية أو تجربة واقعية، بل هي خيال أدبي محض، لكنها مكتوبة بأسلوب يجعل القارئ يشعر وكأنها تحاكي مشاعره وتوجه له رسائل مباشرة.

تأثره الأدبي ورؤيته الإبداعية

تأثر علي الدوخي بعدد من الأسماء الأدبية، ومن بينهم الأديبة اللبنانية الراحلة مي منسى والروائية التركية أليف شافاق، صاحبة رواية “قواعد العشق الأربعون”، حيث استلهم من أعمالهما روح الإبداع والقدرة على الجمع بين الخيال العاطفي والتعبير الأدبي العميق.

عن أوستن ماكولي للنشر

تأسست اوستن ماكولي للنشر في لندن عام 2006 كدار نشر مستقلة تمنح المؤلفين فرصة لإبراز أعمالهم وبفضل نجاحها في النشر باللغة الإنجليزية اكتسبت سمعة مرموقة بين المؤلفين والقراء والمثقفين عالميًا خلال عقد من الزمن ثم توسعت بافتتاح مكتب في نيويورك لتواصل انتشارها دوليًا وفي عام 2017 دخلت سوق النشر العربي بافتتاح مكتبها في الشارقة إيمانًا منها بالمواهب العربية وسعت نشاطها ليشمل نشر الكتب بالعربية مما عزز التبادل الثقافي وسلط الضوء على الإنتاج الفكري بلغات متعددة تلهم القراء.

إصدار جديد يروي حكاية العشق والانتماء: “عاشق وإن لم أنتمِ” للكاتب علي الدوخي على رففوف المكتبات عالميًا

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