دينا الشربيني تروي لحظات انهيارها.. أصيبت بجلطة بعد وفاة والدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حلقة مؤثرة من برنامج “ABtalks” الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش على “يوتيوب”، كشفت الفنانة دينا الشربيني للمرة الأولى عن مرورها بأزمة صحية خطيرة عقب وفاة والدها، حيث أعلنت أنها أُصيبت بجلطة بسبب شدة الحزن، في اعتراف صادم للجمهور.

وخلال الحلقة، دخلت دينا في نوبة بكاء وهي تروي تفاصيل هذه المحنة قائلة: “جاتلي جلطة بعد وفاة أبويا وأول مرة أقول الموضوع ده، وربنا يرحمه ويغفر له”، معبرةً عن مدى الألم النفسي الذي عانته خلال تلك الفترة العصيبة.

كما تحدثت دينا بصراحة عن العديد من المحطات الصعبة في حياتها، مشيرة إلى أن السنوات الثلاث الماضية كانت “الأسوأ على الإطلاق”، كما تطرقت إلى كواليس أعمالها الفنية وتجاربها الشخصية التي لم تكشف عنها من قبل، مما جعل الحلقة تثير تفاعلاً واسعاً بين الجمهور.

دينا الشربيني في رمضان 2024

على الصعيد الفني، تخوض دينا الشربيني سباق دراما رمضان الحالي من خلال مسلسل “كامل العدد +3″، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول أسرة تعيش العديد من المفارقات اليومية، وتطرح قضايا تهم المجتمع والأسرة المصرية.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة العمل نخبة من النجوم، منهم شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.