بدرية طلبة ترد على اتهامها بقتل زوجها: “مش هسكت عن حقي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حوارها ضمن برنامج “أسرار”، الذي تقدّمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة “النهار”، عبّرت الفنانة بدرية طلبة عن استيائها الشديد من التعليقات المسيئة على السوشيال ميديا التي اتهمتها بقتل زوجها عقب إعلان وفاته، قائلةً: “معرفش اللي كتبت تعليق تقول إني قتلت جوزي وسافرت… جابت الجرأة دي منين، والمحامي حلف مش هيسيبها لأن التعليق كان جزم بالقتل ومش سؤال”.

وأوضحت بدرية أنها قبل وفاة زوجها بفترة قصيرة، باركت له بسبب مهرجان أُقيم باسمه في الإسكندرية، قائلةً: “كنت سايباه كويس وكنت في فرنسا بعمل مسرحية وقبلها طلعت عملت عمرة وهو متابعنا وكان كويس”.

وانهارت في البكاء قائلةً: “ربنا وحده وكيلي وأنا مش بنام وأنا لحد دلوقتي رافضة إنه توفى والناس ظالمة أوي ووحشة أوي، والناس طلّقتنا وجوّزتنا وبيقولوا سابته وهو عيّان ومن الكلام ده خلّوني راجعت الكاميرات بتاعتي ممكن أكون سيبته تعبان ولقيته زي الفل”.

ووجّهت بدرية حديثها الى منتقديها قائلةً: “أنتو هتكونوا أحنّ عليه مني! ولو أنا طلّقته في بينا عِشرة هحزن عليه وبنتي الكبيرة اللي كانت هنا والأحفاد عرفوا من المدرسة وانهاروا”.

وتابعت: “إزاي تيجوا على واحدة عايشة معاه أكثر من 30 سنة ويقولوا إني قتلته وأنا ملحّقتش ادفنه وده اللي وجّعني وقلت لهم صوّروا فقالوا لي لا حرام وكنت عايزة اطبطب عليه ومحدّش عارف كواليس حياتنا وأنا قررت دلوقتي إني أضايق اللي ضايقوني والناس دول بيضيقوني وجوزي كان عايز يموت وهما أخدوا منه المسرح وكان في مشاكل بينه وبين اللي مأجّر المكان وحصل مشاكل فمشي وساب كل حاجة”.