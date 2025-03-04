روان بن حسين تُثير الجدل مجددًا.. غضب أم سُكر؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفاشينيستا روان بن حسين عن غضبها واستيائها من قرار النيابة العامة في دبي بإحالتها إلى محكمة الجنايات بثلاث تهم، وسط تفاعل كبير من المتابعين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه روان وهي تتحدث عما حصل معها وتقول: “جاء رجال الأمن، وواحد مسكني من قدمي اليمين والثاني من اليسار ورفعوني مثل الجثة، مثل الخروف ورموني في الزاوية وبالآخر آخذ حكم وتكون سابقة جنائية بحقي”.

وشاركت روان متابعيها على “سناب شات” بمقطع مصوّر بدت فيه غير متوازنة في حركاتها وكلامها وهي تقول: “الشرطة برا البيت تنتظرتي وأنا عمري ما لح أنسى اللي عملتوا مع والدي”، لتفقد بعدها السيطرة على نفسها وتبكي بحرقة وتقول: “بصير خير، كرمال أبوي عندي اياه بالدنيا”.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقاطع روان المصوّرة، متهمين إياها بأنها كانت في حالة سكر، وعبّر الكثير منهم عن استيائهم من تصرفاتها على السوشيال ميديا، وأكد العدد الأكبر منهم أنهم غير متعاطفين معها.

بدورها، علّقت الإعلامية مي العيدان على أمر إحالة روان بن حسين الى النيابة العامة بالقول: “حقهم قوانين الإمارات وتحترم وهناك بدار زايد المواطن والمقيم لديهم مسطرة واحدة وهي مسطرة القانون. وبالنسبه لروان على الرغم من خلافها معي لأن أنا ما عندي أي خلاف معاها اتمنى لها الصلاح والإصلاح”.

وكانت النيابة العامة في دبي قد أصدرت بياناً توضيحياً للردّ على مناشدة روان بن حسين ومهاجمتها للشرطة من خلال مقاطع مصوّرة عبر “سناب شات”، مؤكدةً أن التحقيقات في إدعاءات روان بيّنت أنه تم توقيفها في السابق وكانت بحالة سكر في مكان عام وهاجمت الشرطة.