شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 4.. ريهام حجاج تصل لتامر هاشم لمعرفة تفاصيل مشروعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت نادين (ريهام حجاج) خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، داليا "دونا إمام" صديقة مى "جنا الأشقر" فى الجامعة، بأنها كانت تعلم بقصة حبوب الهلوسة ولم تفعل شيء وتنصحها، وطلبت منها أن تدلها على مكان هشام خطاب "تامر هاشم".

وتصل نادين إلى هشام حتى تعلم عن مشروع أثينا، ليستغرب أنها حصلت عليه ويقول لها:" البحث أترفض، ومتنشرش مشروع أثينا لأن محمود سابق عصره، وكان سابق الشات جى بى تى، وأنا تركت الجامعة واللى هتفيدك الدكتورة زينة " ميران عبد الوارث" .

مواعيد العرض والإعادة

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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