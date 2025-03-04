شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تطلب من "هشام" سرقة مقبرة فرعونية.. فى الحلقة 4 من إخواتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة شيرين رضا، في مشهد جديد بالحلقة الرابعة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالى، فى تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة وبطولة النجمة نيللي كريم وروبى وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، حيث كشفت عن نواياها تجاه "هشام" وطالبته بسرقة جواب من داخل مقبرة فرعونية، وسرعان ما يرفض الأخير طلبها، ومغادرة منزلها، ومن المرجح أن تشهد الأحداث المقبلة مطالبة شيرين رضا بأموالها التي قامت بمنحها له لإخراج زوجته "سها – نيللي كريم" من السجن.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على Dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية. قصة مسلسل إخواتيتدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال. أبطال مسلسل إخواتيمسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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شيرين رضا في الحلقة 4