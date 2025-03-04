شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 4.. ياسمين عبد العزيز تقترب من كشف سر زوجها والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث في الحلقة الرابعة من مسلسل وتقابل حبيب تظهر رقية العسكرى (نيكول سابا) في الجونة في الفيلا المجاورة للفيلا المتواجد فيها يوسف (خالد سليم) وليل (ياسمين عبد العزيز)، وفارس (كريم فهمي) وزوجته نهى (ندا موسى)، ليضطر يوسف إلى الذهاب لها في الفيلا المجاورة وتلاحظ ليل غياب زوجها وتخرج تبحث عنه خارج الفيلا.

المشهد ينتقل داخل الفيلا حيث مشادة كلامية بين يوسف ورقية العسكرى التي تعنفه على كذبه بأنه جاء مع ليل بصحبة الأولاد وتصر على موقفها بإشهار زواجهما، وأثناء حديثهما تنادي ليل على يوسف بصوت عالي، وأثناء تواجد ليل بجواء الفيلا الموجود فيها يوسف ورقية تسمع صوت سيدة تقول بصوت عالى "طلقني يا يوسف" ليخرج يوسف من الفيلا ويخبر ليل أنه سمع دكتور عبد العظيم يتشاجر مع زوجته ودخل لتهدئة الأمور بينهم ولكنها لم تصدق كلامه والشك تملك منها تماما.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل وتقابل حبيب ملاحظة ليل أن زوجها يوسف ليس على ما يرام وطوال الوقت ممسكا بالموبايل وتشعر بملل شديد، وعند اجتماعهم على الإفطار جاءه تليفون فتحرك فجأة للرد عليها بعيداً عن المائدة، وخرج للتحدث مع زوجته الثانية رقية وفجأة تذهب ليل وراء يوسف وبمجرد دخولها يغلق المكالمة لتعود الشك ليسطر على ليل مرة أخرى تجاه زوجها وتصرفاته.

وبدأت الحلقة بتدخل فارس لإنقاذ سمعة عائلته في اللحظات الأخيرة حيث أوقف منافسهم عادل الأسدي قبل كشفه أسرار العائلة خلال حفل الشركة احتفالاً بالصفقة الجديدة، حيث كان ينوى عادل الأسدي فضخ العائلة بالكشف عن زواج يوسف السرى من رقية العسكري وأنها دخل شريك في الشركة لانقاذها من الأزمة المالية.

كما كان ينوى عادل الأسدي الكشف عن علاقة فارس بـ فرح (بسنت شوقي) شقيقه ليل اثناء تواجدهما في ألمانيا، إلا أن فارس أوقفه عن استكمال حديثه، وبعدها اصطحبه حازم بهدوء وطرده خارج الحفل، وعند العودة إلى المنزل تتحدث ليل مع يوسف عن نظرات رقية العسكري لها المستمر خلال الحفل ليؤكد لها انها من منافسين الشركة ليس اكثر او اقل وطبيعي تكون متواجدة في الحفل.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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وتقابل حبيب الحلقة 4



ياسمين عبد العزيز تقترب من كشف سر زوجها مع نيكول سابا