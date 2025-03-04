شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة مميزة لـ إسعاد يونس فى الحلقة 5 من مسلسل كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس الأنظار خلال ظهورها في أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد، الذى حقق نجاحا كبيرا، حيث شهدت الحلقة اعتذار "حياة" التي تؤدي دورها الفنانة إسعاد يونس، لزوجها "مختار" الذي يؤدي دوره الفنان تميم عبده، بعد أن ترك منزله.

ووقع خلاف بين "حياة" و"مختار"، بعد أن اكتشفت أن لديها ابنة من شخص آخر تعرفت عليه وتزوجت في الماضي، دون أن تخبره بذلك، حيث اعتذرت له عن هذا الأمر، وهو تقبل الاعتذار وعاد إلى المنزل مرة أخرى.

مسلسل كامل العدد ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

مسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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