شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تشيد بصناع عمل مسلسل أشغال شقة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة نيللى كريم بمسلسل أشغال شقة جدا، وعلقت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: "هشام ماجد أنت خطير.. مصطفي غريب وأسماء وكل صناع العمل، من زمان ما ضحكتش من قلبي كده.. كل مشهد قصة، خالد دياب مبروك يا حبيبي إخراج وقصة وخفة دم".



تغريدة نيللى كريم

ويعرض للنجمة نيللى كريم مسلسل إخواتي في موسم رمضان، ويعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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