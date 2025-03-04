شكرا لقرائتكم خبر عن هتمنالك الرضا ترضى.. تايسون يصالح روبى فى الحلقة 4 من إخواتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم محمد ممدوح تايسون، الذى يجسد شخصية "عابدين" في مسلسل إخواتي، نجح في خلق حالة خاصة به داخل الحبكة الدرامية وبالتحديد في الحلقة الرابعة من المسلسل الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، وبطولة النجمة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وسرعان ما شهدت الحلقة الرابعة مشهد رومانسي متميز بين تايسون وروبي.

وقال تايسون لروبي في محاولة الصلح بينهما: "دا أنا بحبك، أقسم بالله العظيم بحبك حب، أنا ربنا مخلقنيش أحلى راجل في الدنيا، ولا أغني راجل والحمد لله على الستر يعني، وجايز موضوع القبول دا مش عندي أوي يعني، بس وعز وجلال الله أنا أجدع راجل هتشوفيه في حياتك، هحطك جوا عنيا، هتمنالك الرضا ترضي، جربيني، وحياة عيالك فرصة واحدة بس، يلا، يلا يا بنت الحلال نروح على بيتنا"، لترد روبي "أحلام قائلة :"هروح أجيب العيال من المدرسة الأول، وأسيبهم عند الجيران وبعدين نعمل اللى أنت عاوزة".

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية. قصة مسلسل إخواتيتدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال. أبطال مسلسل إخواتيمسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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روبي وتايسون