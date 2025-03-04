شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الرابعة من مسلسل النص.. صدقى صخر يحقق فى أول حادث سرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الصاغ علوي (صدقي صخر) التحقيق في أول حوادث النشل التي حدثت في تياترو الراقصة درية التى تعبتر أول عمليات النص (أحمد أمين) ويبدأ الصاغ علوي (صدقي صخر) في التفكير في طريقة للانخراط بعالم النشالين.



مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

وتعد أحدث أعمال صدقي صخر مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة ياسمين رئيس، عمرو وهبة، نادين احمد، احمد الرافعي، محمد عبده، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

وقد انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.



كما شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ3 أعمال فنية هم كامل العدد + 1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.

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صدقي صخر يحقق في أول حادث سرقة في الحلقة الرابعة من مسلسل النص



صدقي صخر يحقق في أول حادث سرقة في الحلقة الرابعة من مسلسل النص