شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة: خلعت سامر أبو طالب لرفضه الطلاق وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة رنا سماحة مؤشرات البحث بعد حديثها عن طلاقها من زوجها الملحن سامر أبو طالب، وقالت رنا سماحة في تصريحات تليفزيونية مع برنامج "أوضة ضلمة"، انفصلت وأنا حامل، ثم عدنا ووضعنا شروطا للعلاقة بيننا، وأضافت رنا سماحة: "كل واحد فينا مختلف وكان عايش بطريقة مختلفة ومش عايز الطرف التاني يأثر أو يسيطر عليه أو يغير فيه حاجة ولما حطينا الشروط عشان نكمل ده محصلش".



وأشارت رنا سماحة ، كنت حاسه إني لوحدي وبشيل مسؤولية نفسي، أحيانًا كان بيساعدني، أنا وسامر اتجوزنا بسرعة رهيبة مكنش في بينا قصة حب كبيرة، مهما كان صاحبي قفلة البيت حاجة تاني على الشخصين، وعن سبب رفعها قضية خلع على طليقها، "معرفش ليه مكنش ليه عايز يطلق وديًا، ممكن مكنش عايز يديني حقوقي، قعدت شهور في بيت أهلي مبيصرفش عليا ولا على ابنه، وبشتغل وربنا يكرمني وطول عمري شخصية مسؤولة، أنا تنازلت عن كل اللي يخصني لكن ابني لأ" .



رنا سماحة



رنا سماحة