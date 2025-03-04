شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 5.. ابنة هنيدى تتصل بمستشفى الحميات للبحث عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل شهادة معاملة أطفال، حرص إنجى، التى تؤدى دورها الفنانة ألحان المهدى، على البحث عن والدها عبدالستار الكف، الذى يؤدى دوره الفنان محمد هنيدي.

وخلال الحلقة، أجرت إنجى مكالمة هاتفية بمستشفى الحميات لتسألهم عن والدها، إلا أنه المستشفى نفت وجوده فيها.

وتعرض عبد الستار الكف إلى محاولة اختطاف من أبناء موكل قديم لديه يدعى عبد الرحيم غلاب.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذى يعرض على منصة watch it، شهدت بدء عبد الستار الكف "محمد هنيدي" تصوير أول فيديو للسوشيال ميديا له، لركوب التريند.

وتحدث خلال الفيديو، عن قضية فى عام 2002، حصل فيها على براءة فورا.

وعرض الدكتور شهاب أبو العز مدير المستشفى "تامر فرج"، على الدكتورة سما "نهى عابدين" أن تتولى منصب كبير بالمستشفى لكفاءتها.

وكشف تامر فرج عن حقيقة طلبه، بأنه يريد من نهى عابدين إقناع عبد الستار الكف "محمد هنيدي" استكمال علاجه بالمستشفى، بإقامة كاملة بدون أن مصاريف، وذلك للدعاية للمستشفى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025