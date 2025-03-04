شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى لـ"حبر سرى": "المدخن عنده قصور فى الوعى وأنا واحد منهم للأسف" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفنان طارق لطفي، أنه مريض ضغط والطبيب طلب منه منع تدخين السجائر تمامًا، إلا أنه استبدلها بـ"الشيشة"، قائلًا :"أنا قولت هبطل سجائر والشيشة خفيفة.. فى واحدة فى العربية وواحدة في حديقة المنزل وأخرى في لوكشن التصوير".

وأوضح طارق لطفي، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سرى"، المُذاع عبر شاشتى "سي بي سي" و"القاهرة والناس"، أن تدخين "الشيشة" هو أمر معقد لأنها يستلزم فحم ونار، وأصبحت مشكلة كبيرة له، مشددًا على أن التدخين على حساب صحته يعتبر قصور فى الوعي ولابد أن يحترم صحته ويحافظ عليها أكثر من الآن".

وتابع: "أقلعت عن السجائر لمدة عامين، لكنى عدت إليها مجددًا بسبب التوتر والضغط النفسى الذى أتعرض له"، موضحا أن النيكوتين بالفعل يساعد على تهدئة الأعصاب، لكنه في النهاية مجرد "وهم إدماني"، متابعًا: "المدخن عنده قصور فى الوعى، وأنا واحد منهم للأسف.. كان لازم أخد بالى من صحتى أكتر".