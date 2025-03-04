شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 5.. اختطاف هنيدى حتى يكشف عن سر مكان الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل شهادة معاملة أطفال، اختطاف المحامى عبد الستار الكف "محمد هنيدي"، من قبل أبناء شخص كان موكلا لديه يدعى عبد الرحيم خلاف، حيث طالبوه بمعرفة مكان "السر" الذي أطلعه عليه والدهما وهو مكان الذهب.

ويؤدي دور أبناء عبد الرحيم غلاب، الفنان وليد فواز والفنانة إلهام وجدى.

كما شهدت أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل، إنكار عبد الستار الكف لهما، وأنه لا يعلم ولا يتذكر أي شيء بأمر هذا الذهب ولا عبد الرحيم غلاب نفسه.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذي يعرض على منصة watch it، شهدت بدء عبد الستار الكف "محمد هنيدي" تصوير أول فيديو للسوشيال ميديا له، لركوب التريند.

وتحدث خلال الفيديو، عن قضية في عام 2002، حصل فيها على براءة فورا.

وعرض الدكتور شهاب أبو العز مدير المستشفى "تامر فرج"، على الدكتورة سما "نهى عابدين" أن تتولى منصب كبير بالمستشفى لكفاءتها.

وكشف تامر فرج عن حقيقة طلبه، بأنه يريد من نهى عابدين إقناع عبد الستار الكف "محمد هنيدي" استكمال علاجه بالمستشفى، بإقامة كاملة بدون أن مصاريف، وذلك للدعاية للمستشفى.

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