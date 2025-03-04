شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 4.. كريم فهمى وندا موسى يتعرضان لحادث مروع والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل وتقابل حبيب، مناقشة جديدة بين نهى (ندا موسى) وزوجها فارس (كريم فهمى) حول حياتهما التي أصبحت تعيسة تماماً، وتخيره بين العيش بعيداً عن منزل عائلة أبو العزم أو يطلقها، ولكن فارس يقلل من أهمية كلامها ويأخذه على محمل الهزار، وعلى الجانب الآخر توترت الأمور أكثر عند ليل (ياسمين عبد العزيز) وزوجها يوسف (خالد سليم).

يوسف وليل في طريق عودتهما من الجونة الى القاهرة تصمت ليل طوال الطريق، وعلى الجانب الآخر تتحدث نهى مع فارس عن علاقتهما وكيف أنه لا يحاول حل الأمور، رغم أن فارس تحدث مع شقيقه حازم واعطاه النصائح لتسيير علاقته مع حبيبته اذا كان يحبها، وفجاة يتعرض فارس ونهى لحادث سيارة مروع حيث اصطدمت سيارة تسير بسرعة كبيرة بسيارتهما وتنتهى الحلقة.

وخلال الحلقة الرابعة من مسلسل وتقابل حبيب ذهبت رقية العسكرى (نيكول سابا) إلى الجونة واستأجرت الفيلا المجاورة للمتواجد فيها يوسف وليل، وفارس وزوجته نهى، ليضطر يوسف للذهاب لها في الفيلا المجاورة وتلاحظ ليل غياب زوجها وتخرج تبحث عنه خارج الفيلا.

المشهد ينتقل داخل الفيلا حيث مشادة كلامية بين يوسف ورقية العسكرى التي تعنفه على كذبه بأنه جاء مع ليل بصحبة الأولاد وتصر على موقفا باشهار زواجهما، وأثناء حديثهما تنادي ليل على يوسف بصوت عالي فيسمع يسوف، وأثناء تواجد ليل بجواء الفيلا الموجود فيها يوسف ورقية تسمع صوت سيدة تقول بصوت عالى "طلقني يا يوسف" ليخرج يوسف من الفيلا ويخبر ليل انه سمع دكتور عبد العظيم يتشاجر مع زوجته ودخل لتهدئة الأمور بيهم ولكنها لم تصدق كلامه والشك تملك منها تماما.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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