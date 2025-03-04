شكرا لقرائتكم خبر عن فرحات يحاول بيع جثة "ربيع" وزوجته تكشتف الخطة في الحلقة 4 من مسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، بطولة النجمة نيللي كريم وروبي وكنده علوش وجيهان الشماشرجي، مفاجئة لـ "ناهد – كندة علوش" بعد معرفتها بخطة زوجها "فرحات – حاتم صلاح" لبيع جثة "ربيع – أحمد حاتم" لبعض من طلاب كلية الطب، واستلامه عربونا منهما.

وبدأ المشهد بوصول طلاب كلية الطب لمنزل شقيقة ناهد للبحث عن فرحات، ليتقابلا مع ناهد ويكشفان عن الخطة التي أعدها فرحات للتخلص من الجثة، ليحضر فرحات وسط الحديث ويقوم بطرد الطلاب وسط ذهول ناهد من تلك الخطة

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية. قصة مسلسل إخواتيتدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال. أبطال مسلسل إخواتيمسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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طلاب كلية الطب



كندة علوش وذهولها