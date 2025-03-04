شكرا لقرائتكم خبر عن الشرنقة.. أحمد داود وعماد صفوت ينتهيان من التصوير بديكور شركة المحاسبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال النجم أحمد داود يصور مسلسل الشرنقة، والذى يعرض على منصة watch it، من إخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج اروما استديوز، وتأليف عمرو سمير عاطف، حيث انتهى أحمد داود وصبرى فواز وعماد صفوت وياسر عزت من التصوير بديكور شركة المحاسبة في منطقة وسط البلد، حيث من المقرر أن ينتقل فريق العمل إلى الديكور الأخير، حيث يتبقى 5 أيام وتنتهى أسرة المسلسل من تصوير العمل بالكامل، وحصل الخليج 365 على صور جديدة من كواليس المسلسل.



احمد داود وعماد صفوت

يسلط مسلسل الشرنقة الضوء على قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال في تجارة السلاح والمخدرات، من خلال حازم المحاسب في إحدى الشركات ويكتشف العديد من الأمور التي تقلب حياته تماماً.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة يعرض حصرياً على watch it، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

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عماد صفوت وأحمد داود