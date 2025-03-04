شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد 3 الحلقة 5.. ابنة دينا الشربينى تقرر عدم البعد عن والدها مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد 3، اعتراف "أمينة" التي تؤدي دورها الفنانة الشابة جيسكا حسام الدين، وهي ابنة ليلى "دينا الشربيني" في المسلسل، إلى والدها "يزبك" الذي يؤدي دوره الفنان صالح عبد النبي، بأنها كانت مقصرة في حقه طوال الفترة الماضية، وأنها لا ترغب في أن تتركه مرة أخرى، خاصة بعد أن تعرض لحادث ودخل في غيبوبة طويلة، قبل أن يستفيق منها ويلتقي بابنته.

وقالت ابنة "ليلي": " طول الوقت منتظرة أقولك كل اللى جوايا، ومش عارفه أقولك قد أيه وجعنتى، وعمري ماعرفت أكرهك، عشان خاطري متحرمنيش منك تانى"، ليقرر والدها عدم البعد عنها مرة أخرى.

وتجمعت العائلة بالكامل من أجل إفطار أول يوم رمضان، وانتهاء الشهر، وقدوم عيد الفطر في فرحه وبهجة، وفي الوقت كان يجري اتصالا دائما شريف يكسف لهم عن مراحل التقدم في الكرة.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل كامل العدد 3، بدأت بظهور الإعلامية لميس الحديدي تقديم الشاب شريف "يسبك"، عبر برنامجها كلمة أخيرة، حيث قالت الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها : "والدة شريف "ليلي"، الفنانة دينا الشربيني جابت مشجعة تركية من شعرها، ولو البنت قدمت بلاغ كان هيحصل مشكلة، والسيدة ليلي لديها سابقة أخرى الدخان طلع بسبب كانت بتطبخ عشان تعمل أكلة حلوة عشان تغذى ابنها، ولكن المسقعة عملت حريقة.. وأطلقوا عليها اسم الدبة".

ونشبت مشادة بين "ليلي" دينا الشربيني وزوجها "أحمد"، الفنانة شريف سلامة، بسبب حديث الإعلامية لميس الحديدي ووصفها مشجعى تركيا "الدبة"، ولكن زوجها أوقفها وكشف لها على ظهور شقيقة له، كما نشبت مشادة بين "عادل" الفنان حسين فهمى و والدة "ليلي"، الفنانة دينا الشربيني، "فوزية"، الفنانة ميمي جمال بسبب دلق طبق عسل بطحينة على ملابسة.

وتعرفت، "ليلي" الفنانة دينا الشربيني على شقيقة زوجها "أحمد"، الفنان شريف سلامة. ودار نقاش بين ليلي والفنانة إسعاد يونس على أحساسها بأنها ابنتها أم لاء.

الفنانة إنجي المقدم تكشف لـ"ليلي"، بأن زوجها أحمد الزوج الثالث لها، وشقيقة الزوجة الثانية لها حسبما تحدثت معها والدتها الفنانة إسعاد يونس قبل مجيئهم، فما تقرر "ليلي"، الفنانة دينا الشربيني رفع قضية على كل من تنمر عليها ووصفها "بالدبة".



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