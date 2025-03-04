شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الرابعة من مسلسل إخواتى.. عابدين يطلق أحلام بعد لحظات من الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة وبطولة النجمة نيللي كريم وروبي وكنده علوش وجيهان الشماشرجي، مفاجأة غير متوقعة بعد أن نشبت مشادة كلامية بين روبي وتايسون بعد كتب الكتاب، لتنتهي بطلاق تايسون "عابدين" لـ روبي "أحلام" بعد دقائق من كتب الكتاب.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية. قصة مسلسل إخواتيتدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال. أبطال مسلسل إخواتيمسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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