آية سماحة تكشف سبب إخفاء عمرها

آية سماحة وقرار إخفاء عمرها

آية سماحة واصفة زوجها: بـ100 راجل

مشاركة آية سماحة في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:54 مساءً - كشفت الفنانة، عن الأرقام الأبرز في حياتها، خلال برنامج "أرقام مع النجوم" مع إيناس سلامة الشواف، المُذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1.وقالت الفنانة آية سماحة، إنها أكبر أشقائها وأول حفيدة في عائلة والدها ووالدتها، مشيرة إلى أن درجاتها في المدرسة كانت سيئة؛ لأن اهتماماتها كانت في أمور أخرى.وأوضحت، أن مجموعها في الثانوية العامة وهو 75% بالنسبة لتركيزها في الدراسة إعجاز، -على حد وصفها-.وأشارت إلى أنها كانت تفصح عن عمرها في السابق ولكنها قررت إخفاءه، موضحة: "بيأثر عليا في الأدوار اللي بتتقدم لي".يمكنك قراءة.. آية سماحة تعبر عن سعادتها بتعاونها مع أكرم حسني بمسلسل الكابتن.. رمضان 2025وتحدثت، عن حرصها على اختيار أرقام مميزة للمناسبات؛ لأن تذكرهم يكون سهلاً، مشيرة إلى أنها تتفاءل برقم "72".ووصفت زوجها بأنه: "بـ100 راجل، وده بيرجع للتربية اللي نشأ عليها.. أخويا كمان ووالدي الله يرحمه".كما وصفت، نفسها بأنها شخصية كسولة في قياسات الملابس، موضحة: "بشوف اللي يليق عليا أيا كان سعره".وكشفت عن تقديمها أول إعلان لها في عمر 11 عاماً، وقبضت عنه 350 جنيهاً، ثم انتظرت حوالي 12 عاماً لتقديم خطوة مرضية في أعمالها.تخوض الفنانة آتجرِبة درامية جديدة فيحيث تقدّم دَور البطولة النسائية أمام الفنانفي مسلسل "".مسلسل "" بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا وخالد كمال وإسماعيل فرغلي، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».