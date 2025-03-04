ريم عامر تقع في حب فهد البطل 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:54 مساءً - تشارك ريم عامر في بطولة مسلسل "فهد البطل" مع الفنان أحمدالعوضي، خلال الموسم الرمضاني الحالي، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي أكشن مع خط درامي صعيدي، وتقدم "عامر" خلال العمل شخصية ولاء الفتاة الشعبية التي تقع في حب "فهد" الشاب الصعيدي الذي يُجبر على الهروب من قريته بسبب الظلم الذي تعرض له. بعد استقراره في القاهرة، تتعرض شقيقته لحادث مأساوي، مما يدفعه للدخول في معارك وصراعات لا تنتهي من أجل استرداد حقها، ليجد نفسه في مواجهة قوى قوية ومتسلطة.

وذلك بعد أن قدمت مسلسل "ليه لأ" الجزء الثالث، والذي يُعتبر أول عمل طويل لها، وقدمت خلاله شخصية "كارما" طالبة جامعية تمر بمشكلات الشباب في نفس عمرها من مشاكل عاطفية واجتماعية وغيرها من مشاكل المجتمع.

كواليس مسلسل "فهد البطل"- الصورة من المكتب الإعلامي للشركة المنتجة

ريم عامر في سطور

ريم عامر ممثلة مصرية من أب مصري وأم سورية، درست في كلية الإعلام والمسرح في الجامعة الأمريكية في القاهرة وتخرجت 2022 وبدأت مشاركتها الفنية فور تخرجها، حيث شاركت في عدد من أفلام مشاريع التخرج في معهد السينما مثل فيلم "لمن تشرق الشمس" للمخرج أحمد نهلة وأدهم خالد وفيلم "جئت إليك من بعيد"، كما شاركت في مسلسل السوشيال ميديا "نسر السين" الذي لاقى إعجاباً من جيل الشباب ولفت الأنظار لها.

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وعملت كمدربة تمثيل في ورشة مدرب التمثيل الأمريكي جيرالد جيمس وفي أستوديو لوك لينر، وتسعى لتوظيف الفن كجزء من تمكين المرأة، حيث قد شاركت في خلق دورات لفتيات في دور الأيتام لتساعدهم في إيجاد طرق في التعبير عن أنفسهم من خلال الفن، ومن هوايتها الرقص والإسكواش والمبارزة وتعلم اللغات كاللغة الإسبانية التي بدأت تتقنها واللهجات العربية المختلفة.

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مسلسل "فهد البطل"

مسلسل "فهد البطل" تشارك ريم بطولته إلى جانب أحمد العوضي وميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوى، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد أبوداود، ومراد فكري صادق، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.



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