ماغي بوغصن تحاول لم شمل المتخاصمين لكشف حقيقة غائبة في رابع حلقات مسلسل بالدم

البحث عن الهوية

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أزمة جديدة

View this post on Instagram A post shared by marilyne naaman (@marilynenaaman)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:54 مساءً - شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "بالدم"، تطورات سريعة أبرزها تكاتف الجميع من أجل الكشف عن الهوية الحقيقة لوالدي "غالية سعد"، إلى جانب أزمات ومواقف أخرى سوف نتعرف إليها من خلال السطور التالية.تدريجياً بدأت المحامية "غالية سعد" الفنانة ماغي بوغصن، العودة للحياة بعد حالة الحزن التي تملكتها عقب معرفة أن "روميو" و"جانيت" ليسا والديها الحقيقيين، لتبدأ أولى خطواتها ألا وهي لم شمل الجميع وإنهاء حالة الخصام بين "روميو" و"جانيت" والتي طلبت الانفصال منه رسمياً بسبب الإساءة لسمعتها واتهماها بالخيانة خاصة عقب كشف "غالية" نتيجة تحاليل الـ DNA، وبالفعل نجحت في تحقيق ذلك الأمر، وبدأ الجميع يفكر في كيفية إيجاد حل ومخرج لهذه المشكلة، ليتفقوا على ضرورة الذهاب إلى المستشفى التي تواجدت بها "جانيت" لحظة ولادتها، بعد أن رجحوا بحدوث تبديل للأطفال وقت الولادة، وهنا فاجأ "طارق" بديع أبوشقرا، طليق "غالية" بضرورة خداع إدارة المستشفى، خاصة أنه في حال ما إذ طلب من القائمين على هذه الإدارة استخراج بيانات مضى عليها أكثر من أربعين سنة سيرفضون حتى لا يتم توجيه التهم لهم.على جانب آخر تعيش "حنين" الفنانة، هي ووالدتها أزمة جديدة، وذلك بسبب سلوك وتصرفات شقيقها "مروان" تارة ما بين إرغامها من الزواج على رجل يدعى "سليمان" حتى لا يقوم الأخير بسجنه لعدم سداداه لمبالغ مالية أخذها منه، وتارة أخرى بسبب سلوكه السيء الذي يدفعه لـ إدمان المراهنات مما يجعله يقوم بسرقة أموال والدته، جميعها أمور سبب لـ"حنين" ووالدتها العديد من الأزمات، خاصة أن حالتهما المادية متوسطة الحال.

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مسلسل "بالدم"

يجمع مسلسل"بالدم" نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية منهم، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، السي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين، وتدور أحداثه حول غالية "ماغي بوغصن" التي تكتشف سراً خطيراً عن عائلتها وميلادها، يدفعها للبحث عن الحقيقة الغامضة حول هويتها الفعلية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».