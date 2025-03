ميغان ماركل تكشف كواليس عن علامتها التجارية وبرنامجها

ميغان ماركل تتحدث عن علامتها التجارية وبرنامجها الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:54 مساءً - في مارس 2024، ظهر الاسم الأول لعلامةالتجارية؛ American Riviera Orchard، على الإنترنت، وبعد شهر واحد، بدأت أوعية المربى التي تحمل شعار العلامة التجارية في التداول بين عدد كبير من أصدقائها، وجاء على رأسهم كريسي تيغان وميندي كالينغ، ثم توقفتلفترة، وبعدها أطلقت علامتها التجارية بشكل شبه كامل، وبدأت في الدعاية لها، ووضعت لها اسماً نهائياً، ولكن كانت هذه الصورة الخارجية للجمهور، أما في الكواليس كانت توجد حكايات عديدة وراء خروج العلامة للنور، حكتها ميغان في أحدث لقاء لها.قالت، دوقة ساسكس، البالغة من العُمر 43 سنة، في مقابلتها مع مجلة people: "وراء الكواليس كان يوجد جهد شاق كبير، كما كان هناك الكثير من التقلبات والمنعطفات، عشنا صعوداً وهبوطاً وتوقف أكثر من مرة بخصوص إطلاق العلامة، حتى واجهنا صعوبات مع الاسم".وأشارت دوقة ساسكس أن ما جعل الأمور أشد صعوبة، هو التدقيق المكثف على كل خطوة تخطوها، ومراقبتها عن كثب من قبل الإعلام، وأحياناً الهجوم عليها.وتابعت: "أقدر كل من أعطاني الفرصة في هذه التجربة لارتكاب الأخطاء لأنها جعلتني أكشتف أشياء جديدة، وأيضاً أن أكون متسامحة. هذه التجربة علمتني الكثير".وتطرقت ميغان للحديث عن برنامجها الجديد، الذي يُعرض على منصة "نتفلكس"، وقالت إنها على الرغم من أنها لم تصور داخل منزلها هي والأمير هاري، إلا أنها وجدت طرقاً لدمج الحياة المنزلية في العرض، حيث صورت في الحديقة الخاصة بهم، عدداً من المقابلات.أما عن دعم أسرتها لها، قالت: "كان هاري وأبنائي يأتون لزيارتي باستمرار في موقع التصوير ويدعمونني، ويلتقطون صوراً للحظات مميزة، وأحببت أن يتمكن أطفالي من مشاهدتي، ورأوا التوازن بين العمل والأمومة. كان الأمر مميزاً، وآمل أنه عندما يكبران، يشعرا بالفخر تجاهي".إليكِ هذا الخبر ما العبارة المكتوبة على قميص ميغان ماركل الذي ظهرت به في الفيديو الأخير؟

بعد أقل من عام من إعلان ميغان ماركل، دوقة ساسكس، عن علامتها التجارية American Riviera Orchard، قررت أن تُغير اسمها، والاسم الجديد الذي أطلقته على العلامة هو؛ "As Ever"، وذلك قبل أيام قليلة من بداية عرض السلسلة الجديدة الخاصة بها على منصة "نتفلكس".

أعلنت ميغان ماركل الاسم الجديد للعلامة التجارية، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وكانت ترتدي قميصاً أبيض، وتجلس في حديقة منزلها. وإلى جانب هذا الإعلان، كشفت ميغان أيضاً عن موقعاً إلكترونياً جديداً لـAs Ever، يضم صورة جديدة لابنتها الأميرة ليليبيت، البالغة من العمر 3 سنوات.

وقالت دوقة ساسكس خلال الفيديو: "أنا مصدومة لأننا نجحنا في إبقاء هذا سراً لفترة طويلة. في غضون أسبوعين، سيعرض برنامجي وأنا متحمسة جداً له، وكذلك عملي بدأ في الازدهار. في العام الماضي، فكرت في اسم "أمريكان ريفييرا" وكان بالنسبة لي رائعاً، إنه الحي الذي أعيش فيه، لكنه يقتصر على الأشياء التي تم تصنيعها وزراعتها للتو في هذه المنطقة لذلك قررت أن أغيره".

وتابعت: "أقدم لكم As Ever – العلامة التجارية التي أنشأتها وصببت قلبي فيها. إذا كنت تتابعني منذ أيام إنشاء مدونتي The Tig في 2014، فأنت تعلم أنني كنت دائماً أحب الطبخ والحرف اليدوية والبستنة، وهذا ما سأعود إليه الآن لأنني لم أتمكن فعله خلال الفترة الماضية".

ووصفت ميغان الأمر أنه "لغة الحب الخاصة بها"، وأضافت: "هذا الفصل الجديد هو امتداد لما كان دائماً لغة حبي، حيث نسج بشكل جميل كل ما أعتز به؛ الطعام، والبستنة، والترفيه، وإيجاد الفرح في الحياة اليومية. سأستمر في مشاركة الحكايات من وراء الكواليس معكم هنا".



