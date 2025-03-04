إليكم سبب إختيار ستان لي لـ Silver Surfer كشخصيته المفضلة من بين مؤلفاته

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من أن الكاتب و المؤلف الراحل ستان لي إبتكر شخصيات مميزة مثل سبايدر مان، إلا أنه اعتبر سيلفر سيرفر هو المفضل لديه، وذلك لأنه استخدم الشخصية باعتبارها "مراقبًا فلسفيًا"، وناطقًا باسم آرائه الخاصة حول الإنسانية والعالم.



وشدد ستان لي بشكل خاص على وجهة نظر سيلفر سيرفر على الأرض، قائلاً: "سيتحدث سيلفر سيرفر عن حقيقة أننا نعيش في أعظم كوكب يمكن أن نريده على الإطلاق، فهو يحتوي على كل شيء: إنه يحتوي على هواء نقي ونظيف. لديه ضوء الشمس / ضوء القمر. يحتوي على كل المياه التي قد نحتاجها؛ معظم الكوكب به ماء. لديه أشياء جميلة تنمو، كل الطعام الذي يمكن أن نحتاجه. غرفة للجميع. لماذا نقاتل بعضنا البعض؟ لماذا نكره بعضنا البعض؟ ما الأمر معنا؟ هل نحن مجانين؟ والتساؤل عن سبب انخراط البشر في الصراع".

في السبعينيات، أصبح ستان لي ناشرًا لسلسلة Marvel، وكان يزور الكليات لإلقاء محاضرات حول Marvel Comics وفلسفات الحياة، و وفقًا لـ ستان، فقد فعل ذلك مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا بين عامي 1972 و1980، و يذكر أن الطلاب يسألونه عن سيلفر سيرفر مرة واحدة على الأقل خلال كل محاضرة.