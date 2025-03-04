كيم كارداشيان تبرز رشاقتها بالمايوه على الشاطئ بجلسة تصوير جريئة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في احدث إطلالتها على متابعيها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص من أحدث جلسات التصوير الخاصة على الشاطئ، ظهرت فيها باجواء صيفية مشمسة حيث كانت ترتدي مجموعة من المايوهات الضيقة التي إستعرضت من خلالها رشاقة جسمها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج خفيف لإكمال اللوك.



وكانت تحدثت كيم كارداشيان، في حلقة The Kardashians التي عرضت عرضت مؤخراً، عن معاناتها لتبدو بخصر نحيف للغاية بشكل دائم، كاشفة أنها ترتدي مشد "كورسيه" ضيقاً للغاية ومؤلماً طوال الوقت.

وتحدثت كيم عن إطلالتها بفستان معدني ضيق، من تصميم جون جاليانو في حفل Met Gala، وبخصر نحيل للغاية، مؤكدة أنها إرتدت مشد ضيقاً من المعدن ومشدوداً للغاية على جسمها.

كما شاركت الجمهور صوراً أظهرت علامات المشد على جسمها، وقالت إنه كان مؤلماً بشكل لا يصدق، وكان سيتسبب في اختناقها فقط من أجل الظهور بخصر نحيل. لم تشعر بهذا القدر من الألم من قبل.

