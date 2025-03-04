كريم فهمي يشارك لحظة رومنسية مع زوجته دانيا البناوي

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري كريم فهمي على متابعيه من خلال مجموعة صور شاركها عبر حسابه الخاص، ظهر فيا إلى جانب زوجته دانيا البناوي و هما يقفان امام مرآة كبيرة، بأجواء رومنسية مليئة بالحي، و علق بالقول: "المرايا تقول الحقيقة دائمًا".



وكان تحدث كريم فهمي، عن اضطراب فرط الحركة، الذي يعاني منه منذ طفولته، ووجه رسالة توعوية للأهالي، حول كيفية تعاملهم مع الأطفال المصابين بمرض فرط الحركة.

وقال كريم فهمي: "أنا شخص عشوائي ومش منظم وممكن أعمل مصايب، وعندي ADHD -فرط الحركة ونقص الانتباه-، وفي مرة كنت بعمل أكل لنفسي بعد ما أبويا وأمي انفصلوا وحمرت بطاطس وسيبتها ونزلت.. أبويا بسببي إيده كلها اتحرقت وكلمني من المستشفى. الأطفال اللي عندهم ADHD معذورين جدًا، وعلشان كده بقول للأهالي اللي عنده طفل عنده ADHD زيي هو بجد ميقصدش إنه يركز في حاجة واحدة بس".

