شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 4.. الشك يسيطر على ياسمين عبد العزيز تجاه زوجها مجددا والان مع تفاصيل الخبر

استكملت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل وتقابل حبيب الذي يتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it، حيث يصطحب يوسف (خالد سليم) زوجته ليل (ياسمين عبد العزيز)، وأيضاً فارس (كريم فهمي) يصطحب زوجته نهى (ندا موسى) إلى الجونة لقضاء يومين هناك وتغيير الأجواء، وخاصة أن نهى تعيش في اكتئاب بسبب تصرفات حماتها إجلال (أنوشكا) معها.

بعد السفر إلى الجونة تلاحظ ليل أن زوجها ليس على ما يرام وطوال الوقت ممسكا بالموبايل وتشعر بملل شديد، وعند اجتماعهم على الإفطار جاءه تليفون فتحرك فجأة للرد عليه بعيداً عن المائدة، وخرج للتحدث مع زوجته الثانية رقية (نيكول سابا) وفجأة تذهب ليل وراء يوسف وبمجرد دخولها يغلق المكالمة ليعود الشك ليسيطر على ليل مرة أخرى تجاه زوجها وتصرفاته.

وبدأت الحلقة الرابعة من مسلسل وتقابل حبيب بتدخل فارس لإنقاذ سمعة عائلته في اللحظات الأخيرة حيث أوقف منافسهم عادل الأسدي قبل كشفه أسرار العائلة خلال حفل الشركة احتفالاً بالصفقة الجديدة، حيث كان ينوى عادل الأسدي فضخ العائلة بالكشف عن زواج يوسف السرى من رقية العسكري وأنها دخل شريك في الشركة لانقاذها من الأزمة المالية.

كما كان ينوى عادل الأسدي الكشف عن علاقة فارس بـ فرح (بسنت شوقي) شقيقه ليل اثناء تواجدهما في ألمانيا، إلا أن فارس أوقفه عن استكمال حديثه، وبعدها اصطحبه حازم بهدوء وطرده خارج الحفل، وعند العودة إلى المنزل تتحدث ليل مع يوسف عن نظرات رقية العسكري لها المستمر خلال الحفل ليؤكد لها انها من منافسين الشركة ليس اكثر او اقل وطبيعي تكون متواجدة في الحفل.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

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