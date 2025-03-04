شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد دينا كُريم رئيس قطاع التوزيع بالمتحدة الخميس المقبل بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دينا كُريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إقامة عزاء والدها يوم الخميس المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في تمام الساعة السادسة مساء.



دينا كريم



وتوفى اليوم الثلاثاء، الخبير الاقتصادى محسن كُريم والد المنتجة دينا كر يم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جنازة الراحل من مسجد مصطفى محمود فى الدقى اليوم بعد صلاة العصر.

وكانت دينا كُريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد تحدثت منذ أيام عن موسم رمضان 2025 وقالت إن الدراما الرمضانية فى هذا الموسم الرمضانى للشركة المتحدة تشهد تنوعا كبيرا وفيها تركيبات مختلفة، كمسلسل "ولاد الشمس".

وأضافت دينا كُريم، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناة on، أن كل عام بنشوف اللى بيحبه الناس وبناء عليه بنختار العمل اللى بيحبه للسنة اللى بعدها.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.