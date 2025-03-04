شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يعلن لأول مرة عن صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم ياسر جلال لأول مرة عن دخوله إلى عالم السوشيال ميديا، بمقطع فيديو نشره على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح النجم ياسر جلال في بيان صحفي إنه بناءً على طلب كثير من أصدقائه الفنانين ومحبيه ومتابعيه وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وأنه لابد وأن يُنشىء حسابات رسمية موثقة على السوشيال ميديا حتى يعمل على وقف الصفحات المزيفة التي تتحدث باسمه، وفاجأ ياسر جلال جمهوره بأنه سوف يتواصل معهم بنفسه.

جدير بالذكر أن ياسر جلال انتهى من تصوير أحداث ومشاهد الجزء الثاني من مسلسل "جودر" والذي يتم عرضه في الموسم الرمضاني الحالي.

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويتسم العمل بالاجواء الاسطورية الساحرة ويعد من اضخم الأعمال الرمضانية انتاجيا حيث يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الاسطورية.

مسلسل "جودر" من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.