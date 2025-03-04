شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 4.. كريم فهمى يتدخل لمنع فضح عائلته والان مع تفاصيل الخبر

أنقذ فارس أبو العزم (كريم فهمي) سمعة عائلته في اللحظات الأخيرة خلال الحلقة الرابعة من مسلسل وتقابل حبيب، حيث أوقف منافسهم عادل الأسدي قبل كشفه أسرار العائلة خلال حفل الشركة احتفالاً بالصفقة الجديدة، والذى كان ينوى فضخ العائلة بالكشف عن زواج يوسف (خالد سليم) السرى من رقية العسكري، وأنه دخلها شريك في الشركة لإنقاذها من الأزمة المالية.

كما كان ينوى عادل الأسدي الكشف عن علاقة فارس بـ فرح (بسنت شوقي) شقيقة ليل (ياسمين عبد العزيز) أثناء تواجدهما في ألمانيا، إلا أن فارس أوقفه عن استكمال حديثه، وبعدها اصطحبه حازم بهدوء وطرده خارج الحفل، وعند العودة إلى المنزل تتحدث ليل مع يوسف عن نظرات رقية العسكري لها خلال الحفل، ليؤكد لها أنها من منافسين الشركة ليس أكثر أو أقل، وطبيعي تكون متواجدة في الحفل.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول ليل (ياسمين عبد العزيز) سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها يوسف (خالد سليم) لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائك مع فارس (كريم فهمي)، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

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