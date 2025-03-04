شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبدالناصر يكتب: أحمد أمين.. بساطة الأداء والتلقائية والان مع تفاصيل الخبر

من أهم شروط الممثل الكوميدى أن يتمتع بمقومات خاصة أهمها الموهبة والقدرة على جذب الجمهور بشكل تلقائى غير مصطنع، بالإضافة لبساطة الأداء والتلقائية، وكل هذه الصفات مجتمعة تتوفر فى الفنان أحمد أمين، لذلك فهو لا يحتاج إلى مجهود فى إضحاك الجمهور بما منحه الله من موهبة فى الأداء الكوميدى وغير الكوميدى أيضا.

أحمد أمين توافرت له فى مسلسل «النُص» كل عوامل نجاح مسلسله، فالقصة تحمل الكثير من المفارقات وقائمة على الموقف الكوميدى، وليست الكوميديا سهلة كما يعتقد كثير من الناس، وليس كل من يقول كلمة أو جملة تضحك الآخرين يطلق على نفسه لقب ممثل كوميدى.



يجب أن يتمتع الممثل الكوميدى بمقومات خاصة كما ذكرت فى المقدمة، وأهمها الموهبة والقدرة على جذب الجمهور بشكل تلقائى غير مصطنع، والمبدأ والقاعدة الذهبية فى نجاح المسلسل الكوميدى هى أن العمل الذى سيعتمد على كوميديا الموقف Comédie de situation، وهى كوميديا الحبكة هو من سيستمر فى المنافسة وسيكون له النسبة الأكبر من المتابعة لأن المواقف هى أساس الكوميديا، ومنها يتولد الضحك.



أحمد أمين من أهم المضحكين حاليا فى الفن المصرى، ومن النجوم المحببة لى شخصيا فى الكوميديا، ويضحكنى من قلبى لما يمتلكه من حس كوميدى، إضافة إلى تميزه فى اختيار موضوعاته التى يقدمها، فهو يمتلك الذكاء الفنى إضافة أيضا إلى أنه مبدع فى الارتجال، وكل أعماله السابقة نجحت لاعتماده على كوميديا الموقف، بالإضافة لخبرته على الارتجال وصناعة الإفيهات من الموقف نفسه وليست إفيهات مجهزة، ومعلبة أو منقولة من السوشيال ميديا ويعيد استخدامها مثلما يفعل البعض.



أحمد أمين وصناع مسلسله غيروا فى محور أحداث المذكرات وصنعوا من شخصية الحاج عبدالعزيز النص بطلا شعبيا يقاوم الإنجليز ويكون من مجموعة النشالين الذين مع المقاومة الشعبية، وهذا التحول الدرامى يصنع من تلك المذكرات مواقف كوميدية كثيرة وتزيد مساحة الضحك وهذا ما سنراه فى أحداث العمل فى حلقاته المقبلة.

رغم أن الجمهور بدأت معرفته بالفنان أحمد أمين فى عام 2015 من خلال فيديوهات قدمها لمدة «30 ثانية» ولفتت الأنظار لموهبته على صفحات التواصل الاجتماعى بمواقف ارتجلها من الكوميديا الحياتية، إلا أننى شخصيا عرفته من خلال مشاركته فى المسرح مع المخرج خالد جلال فى بداياته، وبالتحديد فى مسرحية «شكسبير وان تو» وهى مسرحية قدمها خالد جلال على مسرح الطليعة، وبعدها اختفى لفترة عن التمثيل وعمل فى مجال الكتابة، ومجال الرسوم المتحركة، ومن أشهر مسلسلات الرسوم المتحركة التى قام بتأليفها «بسنت ودياسطى»، «القبطان عزوز»، و«كوكب كراكيب».

واشتهر أحمد أمين من خلال برنامج «البلاتوه» عام 2017، والذى قدم من خلال مواسمه المختلفة العديد من المشاهد والأغنيات الكوميدية متناولا المواضيع اليومية المختلفة للأسرة المصرية، ليطل على جمهوره بعدها بعام من خلال مسلسل «الوصية»، وحتى مشاركته كضيف شرف فى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية لا بد أن يكون له بصمته فيها.

لم يقدم أحمد أمين بطولات مطلقة فى السينما، لكنه شارك بأدوار بارزة فى عدة أفلام منها فيلم «الكنز» الذى جسد فيه دور المونولوجست، وفى «نادى الرجال السرى» كان ضيف شرف فى دور دفراوى، وحتى فى فيلم «برا المنهج» ظهر فى دور والد الطفل، وفى كل مسلسلاته ستجده يدرس كل شخصية يقدمها ويضع لها تفاصيلها وأبعادها قبل أن يقدمها، فتخرج كل شخصياته بطعم مختلف لأنه ممثل يضيف للدور بما اكتسبه من خبرات فى عمله بالمسرح وعمله فى الكتابة الساخرة.

اللافت للنظر أن أحمد أمين يتألق فى الكوميديا وأيضا الأدوار الجادة، مثلما رأيناه فى مسلسل «جزيرة غمام» مجسدا شخصية «الشيخ عرفات»، وحقق العمل نجاحا كبيرا، وأيضا شخصية دكتور رفعت إسماعيل فى مسلسل «ما وراء الطبيعة» عن قصة الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، لينجح فى هذه التجارب الجادة بشدة ويثبت موهبته المميزة فى الأداء.

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