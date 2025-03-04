شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تعزى المنتجة دينا كُريم فى وفاة والدها والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعازى للمنتجة دينا كُريِم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى وفاة والدها الخبير الاقتصادى محسن كريم، الذى رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان المتحدة: "يتقدم قطاع العلاقات العامة ببالغ الحزن والأسى وخالص التعازى، للأستاذة دينا كريم، في وفاة والدها المغفور له بإذن الله، تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة.. صلاة الجنازة بعد صلاة العرض بمسجد مصطفى محمود في المهندسين.



المتحدة تنعى دينا كريم

وكانت دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد تحدثت منذ أيام عن موسم رمضان 2025 وقالت إن الدراما الرمضانية فى هذا الموسم الرمضانى للشركة المتحدة تشهد تنوعا كبيرا وفيها تركيبات مختلفة، كمسلسل "ولاد الشمس".

وأضافت دينا كريم، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، اليوم الجمعة، على قناة on، أن كل عام بنشوف اللى بيحبه الناس وبناء عليه بنختار العمل اللى بيحبه للسنة اللى بعدها.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.