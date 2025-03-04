مو إسماعيل أول مصري يشارك في السينما الهندية: العمل في بوليوود ممتع وانتظروني في "معاوية".. "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 07:20 مساءً - يعد الممثل المصري مو إسماعيل أول مصري يشارك في السينما الهندية، بعد أن قدم أدواراُ بارزة في بوليوود وسينما الماليالام، إذ بدأت رحلته مع فيلم الأكشن Khuda Haafiz Chapter II: Agni Pariksha عام 2022، بعدما لعب دور "طابش حاجي"، زعيم المافيا الذي يواجه بطل الفيلم، نال العمل إشادة نقدية واسعة، وتم تصوير مشاهده في أماكن أثرية بمصر، مثل الأهرامات والقلعة وشارع المعز.

نجاح Daveed

وعلى هامش زيارته لمصر التقت كاميرا "الخليج 365" مو إسماعيل والذي كشف العديد عن تفاصيل مسيرته وأحدث أعماله في بوليوود، وقال: شاركت في سينما الماليالام عام 2025 بفيلم Daveed: The Story of a Fighter، وهو دراما رياضية من إخراج جوفيند فيشنو، جسدت فيه شخصية "سانيول أحمدوف"، المقاتل المنافس للبطل، إذ اعتمد الفيلم على معارك قتالية حقيقية من دون مؤثرات مبالغ فيها.

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وكشف "إسماعيل" أن خبرته في الملاكمة وفنون القتال المختلطة ساعدته في تقديم أداء واقعي، ما جعل الفيلم أحد أنجح أعمال الماليالام لهذا العام، كما حقق Daveed نجاحاً نقدياً وجماهيرياً، بعدما غير مفاهيم أفلام الحركة في السينما الهندية، معتمداً على الواقعية في القتال والدراما العميقة، ويعرض حالياً في عدة دول منها الهند، المملكة المتحدة، وأستراليا والخليج.

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المشاركة في "معاوية"

إلى جانب نجاحه السينمائي، كشف "إسماعيل" عن أول تجربة درامية تاريخية عربية وقال: بالفعل تلقيت عرضاً من المخرج طارق العريان للمشاركة في مسلسل "معاوية"، واستمرت تحضيراته للعمل لمدة عامين، ما شكل تجربة فنية مميزة، لافتاً إلى أن المسلسل يعد من أضخم الإنتاجات العربية التي تتناول حقبة تاريخية مهمة للأمة العربية.

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تجربة مصرية Kemet

إلى جانب التمثيل، يستعد إسماعيل لمشروعه السينمائي الجديد Kemet، وقال: أشارك في بطولة الفيلم وتأليفه وإنتاجه، مستلهماً التجربة من الحضارة المصرية القديمة رغم سنوات الغربة، آملاً في تقديم أعمال تعكس تاريخها عالمياً، والعمل بإشراف الباحث العالمي زاهي حواس.

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وكشف "إسماعيل" أن السينما تتطور باستمرار، وأن النجاح في هوليوود أو بوليوود يتطلب جهداً كبيراً، ورغم أن تجربته في الهند كانت محطة مهمة، إلا أنه يطمح لتوسيع آفاقه عالمياً، جامعاً بين الأكشن، الدراما العميقة، والتاريخ بأسلوب مميز.

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