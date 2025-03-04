كايلي جينر تختار فستان خيالي من Miu Miu لإطلالتها في الأوسكار

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر في حفل جوائز الاوسكار من خلال إطلالتها المميزةن حيث كانت ترتدي فستان باللون الاسود مكشوف عند الصدر و البطن، ذات تصميم خيالي، حيث غطي بالحجار اللامعة السوداء المزخرفة، و أضافة عليه لمسة من الرقي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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الفستان الذي إرتدته كايلي من توقيع دار أزياء Miu Miu.

وكانت رفضت كايلي جينر، إستعراض علاقتها الرومانسية مع الممثل الأميركي تيموثي شالاميت، على الهواء مباشرة، رغم المبلغ الخيالي الذي عرض عليها.

وكشف موقع "دايلي ميل" أن كايلي لا تخطط لاستعراض علاقتها عبر التلفزيون، رغم المبلغ الخيالي الذي دفعته لها إحدى المنصات، والذي يقدر بـ100 مليون دولار.

وكشف مصدر لمجلة "بيبول"، أن كايلي تحرص على حماية علاقتها بتيموثي، كما أنها تتجنب عمدًا ذكره أمام عدسات الكاميرا، رغم مرور عام تقريبًا على ارتباطهما.

وأضاف المصدر: "الأمور رائعة مع تيموثي.. كايلي سعيدة. وكلاهما مشغولان، لكنهما يخصصان وقتًا لرؤية بعضهما".

