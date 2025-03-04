نيكول سابا تحمس جمهورها لدورها "رقية العسكري" في مسلسلها الرمضاني "وتقابل حبيب"

ميرنا وليد - بيروت - اشعلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حماس متابعيها لأحدث أعمالها و هو مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي 2025، مستعرضةً الشخصية التي تقدمها و هي "رقية العسكري"و علقت بالقول: "الهانم رقية العسكري".



و في وتق سابق، نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عبر حساباتها صورتين هي مرتدية النقاب مروجة لدورها في مسلسل "وتقابل حبيب" بدور "رقية العسكري" و هنأت محبيها ومتابعيها بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث كتبت: "رمضان كريم على الجميع وكل سنة وانتم طيبين ". و أضافت تمنياتها للجميع بمشاهدة ممتعة لدورها في المسلسل الرمضاني، مشيرة إلى أنها في انتظار آرائهم. و قد أثارت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها بظهورها في الصورة مرتدية النقاب، مما جعل جمهورها يتساءل عن تفاصيل دورها الذي قد يكون مختلفًا عن أدوارها السابقة.

