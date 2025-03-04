سيبيل بو شعيا تستعرض رشاقتها بهذا اللوك الكاجوال المميز

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا، متابعيها بمجموعة صور عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله رشاقة جسمها بلوك كاجوال مميز، حيث كانت ترتدي كروب توب باللن الرمادي ضيق، مع سترة من الصوف باللون الابيض و سروال رمادش واسع، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.



وكانت ردت سيبيل بو شعيا، على كل من تنمّر على صوتها خلال مشاركتها بالمسابقة الجمالية، اذ يتميّز صوتها بنبرته العريضة. وأشارت سيبيل إلى ان الكلام السلبي الذي قرأته لا يمثّل الحقيقة أبداً، فهي لطالما كانت تظن أن نبرة صوتها أمر يميزها وجزء من شخصيتها.

وأضافت أن ما قرأته على مواقع التواصل الاجتماعي جارح، لكن ما جعلها قوية هي ثقتها بنفسها التي تعمل عليها، فهي السلاح الوحيد والأساسي ضد التنمر.

