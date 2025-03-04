صدمة الهزيمة كانت قويّة على تيموثي شالاميت في الأوسكار… والضّحيّة كايلي جينر

تيموثي شالاميت وكايلي جينر من أكثر الثّنائيّات المنتظرة في أيّ حفل أو حدث كبير. لم يتوقّع أحد علاقتهما القادمة، لكن هذا لم يمنعهما من أن يصبحا إحدى الثّنائيّات الأكثر إثارة للجدل والحديث عنها. تُسلَّط الأضواء على كايلي وتيموثي دائمًا، ولم يكن ظهورهما الأخير في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٥ استثنائيًّا.

كانت كايلي بجانب تيموثي طوال موسم الجوائز ورافقته في كلّ حفل ومهرجان تقريبًا فقط لإظهار دعمها الثّابت. على الرّغم من أنّهما لم يعلنا علاقتهما رسميًّا على موقع إنستغرام بعد، فقد شوهد الثّنائيّ وهو في غاية السّعادة وهو يتماسك بالأيدي ويتبادل الابتسامات السّريّة. ومع ذلك، بعد خسارته جائزة الأوسكار لأفضل ممثّل عن تجسيده لشخصيّة بوب ديلان في فيلم A Complete Unknown، بدا الأمر كما لو أنّ تيموثي قد نسي للحظة أن كايلي كانت هناك معه.

ربّما كانت صدمة الهزيمة قويّة للغاية. في حفل توزيع جوائز نقابة ممثّلي الشّاشة (SAG)، أوضح الممثّل أن حلمه الأكبر هو أن يُحسب بين العظماء، مشيرًا إلى أنّ الفوز بجائزة الأوسكار هو كلّ ما يتمنّاه حقًّا. ولكن عندما صعد أدريان برودي إلى المسرح للمرّة الثّانية لاستلام ذلك التّمثال الذّهبيّ المرغوب، بدا هذا الحلم فجأة أكثر بعدًا. في تلك اللحظة العابرة من الإحباط، بدا الأمر كما لو أن تيموثي نسي أنّ كايلي كانت هناك تشجعه.

كانت لحظة قصيرة، لكنّها كانت كافية لتنتشر على وسائل التّواصل الاجتماعيّ ليس فقط لأنّ تيموثي بدا غارقًا في أفكاره، ولكن أيضًا بسبب لفتة مؤثّرة ظهرت وفازت بقلوب العديد من المعجبين. من بين الفئة التي تضمّ صديقها، تخلّت كايلي عن مقعدها بجوار شالاميت من أجل والدته، ممّا يسمح لها بالحضور إلى جانبه خلال هذه اللحظة المهمّة. ولقي هذا التّصرّف استحسان الجماهير التي اعتبرته إظهارًا صادقًا للاحترام والمودّة لعائلة تيموثي.

لقد انتهى الأمر باللحظة المحرجة التي كان من الممكن أن تكون سببًا في حصول كايلي على نقاط إضافيّة مع معجبي شالاميت – الذين ما زال العديد منهم يحاول التّكيّف مع هذا الاقتران غير المتوقّع. منذ البداية، فاجأت علاقتهما الجميع، لكن بعد هذه الليلة، يبدو أن وجهات النّظر تغيّرت. ليس الأمر أنّ كايلي تحتاج إلى موافقة أحد، لكنّها بالتّأكيد تمكّنت من كسب المزيد من القلوب.

لقد ظهر تيموثي وكايلي معًا في عدّة مناسبات عامّة على الرّغم من أنّ معظمها كانت في مناسبات يسرق فيها الأضواء. والآن ينتظر محبّو كايلي بفارغ الصّبر اللحظة التي ستتألّق فيها بنفس القدر من السّطوع على المسرح.

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أضاف هذا الحدث طبقة إضافيّة من المشاعر إلى الليلة، وكان له أهميّة أكبر بالنسبة لكايلي. لقد تحمّلت مؤخّرًا الخسارة المؤلمة لصديقها العزيز ومصمّم أزيائها، خيسوس غيريرو الذي كان رفيقها الدّائم في الحفلات الأكثر تميّزًا. كان حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٥ هو أوّل حدث كبير تحضره بدونه إلّا أن وجود تيموثي إلى جانبها منحها بعض الرّاحة التي كانت في أمسّ الحاجة إليها خلال هذه الأوقات الصّعبة.