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شكرا لقرائتكم خبر عن العرضحالجى والأبونيه والتعويضجية وظائف يكشف مسلسل النص معانيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشار صناع مسلسل النُص الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، ويقوم ببطولته النجم أحمد أمين، على قناة ON حصريًا، فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء، فى نهاية الحلقة الثالثة إلى أن "هذا المسلسل من وحى التاريخ ولكن، هذه الوظائف انتشرت في مصر في فترة الثلاثينيات.. العرضحالجى: هو الشخص الذى يحرر شكاوى ومظالم البسطاء وكان ما يتقاضاه يتوقف على ما أضافه من شعر ونثر على العرض حال.
الأبونيه: سمى بالأبونيه لقضائه معظم أوقاته متنقلا من قطار إلى قطار يشترى كل ما يكلفه به الأهالى من طلبات ويعود في المساء ليوزعها على أصحابها.
التعويضجية: كن عمل أفرادها هو استهداف الأخطار لكى يحصلوا على تعويض، مثلا يجلس "التعويضجى" خلف الأثرياء أثناء لعب "البلياردو" ويصدر وجهه لكعب العصى.
الأبونيه
التعويضجية
العرضحالجى
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