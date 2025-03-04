شكرا لقرائتكم خبر عن العرضحالجى والأبونيه والتعويضجية وظائف يكشف مسلسل النص معانيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار صناع مسلسل النُص الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، ويقوم ببطولته النجم أحمد أمين، على قناة ON حصريًا، فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء، فى نهاية الحلقة الثالثة إلى أن "هذا المسلسل من وحى التاريخ ولكن، هذه الوظائف انتشرت في مصر في فترة الثلاثينيات.. العرضحالجى: هو الشخص الذى يحرر شكاوى ومظالم البسطاء وكان ما يتقاضاه يتوقف على ما أضافه من شعر ونثر على العرض حال.

الأبونيه: سمى بالأبونيه لقضائه معظم أوقاته متنقلا من قطار إلى قطار يشترى كل ما يكلفه به الأهالى من طلبات ويعود في المساء ليوزعها على أصحابها.

التعويضجية: كن عمل أفرادها هو استهداف الأخطار لكى يحصلوا على تعويض، مثلا يجلس "التعويضجى" خلف الأثرياء أثناء لعب "البلياردو" ويصدر وجهه لكعب العصى.



الأبونيه



التعويضجية



العرضحالجى

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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