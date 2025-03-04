شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 4.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة 4 من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، اليوم الثلاثاء على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول ليل (ياسمين عبد العزيز) سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها يوسف (خالد سليم) لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائك مع فارس (كريم فهمي)، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.