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محمد السعدي وعمرو الفقى فى جنازة والد دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة

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  • محمد السعدي وعمرو الفقى فى جنازة والد دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة 1/8
  • محمد السعدي وعمرو الفقى فى جنازة والد دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة 2/8
  • محمد السعدي وعمرو الفقى فى جنازة والد دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة 3/8
  • محمد السعدي وعمرو الفقى فى جنازة والد دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة 4/8
  • محمد السعدي وعمرو الفقى فى جنازة والد دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة 5/8
  • محمد السعدي وعمرو الفقى فى جنازة والد دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة 6/8
  • محمد السعدي وعمرو الفقى فى جنازة والد دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة 7/8
  • محمد السعدي وعمرو الفقى فى جنازة والد دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة 8/8

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القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبي

الثلاثاء، 04 مارس 2025 04:54 م

حرص محمد السعدى وعمرو الفقي وأحمد طارق أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على المشاركة في جنازة والد دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمسجد مصطفى محمود.


ووالد دينا كُريِم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هو الخبير الاقتصادى محسن كُريِم.


وكانت دينا كُريِم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد تحدثت منذ أيام عن موسم رمضان 2025 وقالت إن الدراما الرمضانية فى هذا الموسم الرمضانى للشركة المتحدة تشهد تنوعا كبيرا وفيها تركيبات مختلفة، كمسلسل "ولاد الشمس".

محمد السعدى وعمرو الفقي في جنازة والد دينا كريم
محمد السعدى في جنازة والد دينا كريم

 

محمد السعدى وعمرو الفقي في جنازة والد دينا كريم
محمد السعدى وعمرو الفقي وأحمد طارق في جنازة والد دينا كريم

 

محمد السعدى وعمرو الفقي في جنازة والد دينا كريم
 جنازة والد دينا كريم

 

محمد السعدى وعمرو الفقي في جنازة والد دينا كريم
 جنازة والد دينا كريم

 

محمد السعدى وعمرو الفقي في جنازة والد دينا كريم
محمد السعدى 

 

محمد السعدى وعمرو الفقي في جنازة والد دينا كريم
محمد السعدى 
محمد السعدى وعمرو الفقي في جنازة والد دينا كريم
 جنازة والد دينا كريم

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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