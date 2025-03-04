محمد السعدي وعمرو الفقى فى جنازة والد دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة

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حرص محمد السعدى وعمرو الفقي وأحمد طارق أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على المشاركة في جنازة والد دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمسجد مصطفى محمود.



ووالد دينا كُريِم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هو الخبير الاقتصادى محسن كُريِم.



وكانت دينا كُريِم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد تحدثت منذ أيام عن موسم رمضان 2025 وقالت إن الدراما الرمضانية فى هذا الموسم الرمضانى للشركة المتحدة تشهد تنوعا كبيرا وفيها تركيبات مختلفة، كمسلسل "ولاد الشمس".



محمد السعدى في جنازة والد دينا كريم



محمد السعدى وعمرو الفقي وأحمد طارق في جنازة والد دينا كريم



جنازة والد دينا كريم



جنازة والد دينا كريم



محمد السعدى



محمد السعدى