شكرا لقرائتكم خبر عن قلبي ومفتاحه الحلقة 4.. كيف يتصرف دياب مع محمود عزب بعد قراءة رسالته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 4 بطولة النجمين آسر ياسين ومي عز الدين، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة كيفية تصرف أسعد (دياب) مع نصر (محمود عزب) بعدما انتهت الحلقة الماضية على قرائته للرسالة التي كتبها نصر لوالدته (عايدة رياض) من خلال قرص الطعمية وغضبه الشديد من ذلك.

وكانت شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل قلبي ومفتاحه طلب ميار (مي عز الدين) الطلاق من محمد (آسر ياسين) في ليلة زفافهما، مشيرة إلى أن حياتها صعبة ولديها ابن، دون أن تشرح له التفاصيل الحقيقية وراء زواجها وطلاقها منه، أو استخدامها له كمحلل.

إلى جانب الكشف عن عمل أسعد (دياب) وإسماعيل (أحمد خالد صالح) غير المشروع وتجارتهما للعملة، وذلك من خلال حديث إسماعيل مع عاليا (تقى حسام) شقيقة أسعد، ومحاولتها منعه من تلك التجارة والعمل مع أسعد، ليقنعها أنه يتقرب من أسعد ويساعده في العمل ليستطيع طلب يدها منه.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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