إشاعات الموت تطال جورج شلهوب وهو بصحة جيدة

ميرنا وليد - بيروت - ترددت إشاعات بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي حول وفاة الممثل اللبناني جورج شلهوب، وذلك بعد منشور من احد المستخدمين، نشر فيه صورته معلقاً بالقول:"خسر لبنان الممثل القدير جورج شلهوب في ذمة الله.

. المسيح قام"، وتناقل الجمهور الخبر بشكل واسع لينعاه الكثيرون متمنيين له الرحمة.

إلا أن خبر لا أساس له من الصحة والممثل جورج شلهوب حي يرزق وهو بصحة جيدة.

شلهوب هو نقيب الفنانين المحترفين وله أرشيف كبير في عالم التمثيل، نذكر منه "فاميليا، رجل من الماضي، دوار يا زمن، الأرملة والشيطان، القناع، شريعة الغاب، زوجتي أنا، آخر الليل، ونقطة انتهى".