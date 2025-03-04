ريم عامر تقع في حب أحمد العوضي في "فهد البطل"

ميرنا وليد - بيروت - تلعب الممثلة المصرية ريم عامر دور بطولة بمسلسل "فهد البطل" إلى جانب الممثل المصري أحمد العوضي، والذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان.



وتشارك ريم بالمسلسل بدور ولاء الفتاة الشعبية التي تقع في حب "فهد" الشاب الصعيدي الذي يهرب من قريته بسبب الظلم الذي تعرض له. وبعد استقراره في القاهرة، تتعرض شقيقته لحادث مأساوي، مما يدفعه للدخول في معارك وصراعات لا تنتهي من أجل استرداد حقها، ليجد نفسه في مواجهة قوى قوية ومتسلطة.

وكانت ريم قد شاركت بمسلسل "ليه لأ" الجزء الثالث، والذي يعتبر أول عمل طويل لها، وقدمت خلاله شخصية "كارما"، وهي طالبة جامعية تمر بمشكلات الشباب في نفس عمرها.

يذكر أن مسلسل "فهد البطل" من بطولة عدد من الممثلين، أبرزهم: ريم عامر، أحمد العوضى وميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلى، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدى بدر، محمد مهران، محمد أبو داود، ومراد فكرى صادق. والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.