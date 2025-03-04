الدكتور بهاء عبد الحسين عبد الهادي يكـ شف أسرار الحمية الغذائية للفنانين

ميرنا وليد - بيروت - كشف الدكتور بهاء عبد الحسين عبد الهادي، مدير مستشفى التعليمي، عن الأنظمة الغذائية التي يعتمدها الفنانون للحفاظ على صحتهم ولياقتهم. وأوضح أن بعضهم يتبع النظام النباتي، الذي يركز على الخضروات والفواكه، بينما يفضل آخرون نظامًا متوازنًا يشمل البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

كما أشار إلى أن بعض الفنانين يعتمدون أنظمة خاصة، مثل النظام الخالي من الغلوتين أو الكيتوني، وفقًا لمتطلبات أعمالهم. ونصح بالترطيب المستمر، وتناول الوجبات الخفيفة الصحية، والاعتدال في الطعام، مع استشارة خبراء التغذية لوضع خطط مناسبة، وأكد أن الحفاظ على نظام غذائي صحي، إلى جانب ممارسة الرياضة والنوم الجيد، هو مفتاح النجاح والاستمرارية في المجال الفني.

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