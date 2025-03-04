ديمي مور تتجاوز خسارتها للأوسكار بتناول البطاطس المقلية

ميرنا وليد - بيروت - خسرت النجمة العالمية ديمي مور فرصة الفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "The Substance"، حيث ذهبت الجائزة إلى الممثلة الصاعدة ميكي ماديسون عن فيلم "Anora"، في مفاجأة غير متوقعة، وتجاوزت مور هذه الخسارة بطريقتها الخاصة، حيث نشرت ابنتها صورة لها عبر حسابها وهي تتناول كميات كبيرة من البطاطس المقلية، مشيدة بها بقولها: "فخورة بها إلى أبعد حد، يا لها من أناقة ورُقي"، وكانت مور، البالغة من العمر 62 عاماً، قد تألقت في "The Substance" بدور النجمة السابقة إليزابيث سباركل، التي تكتشف عقاراً يعيد الشباب مؤقتاً، ما جعل خسارتها الأوسكار بمثابة صدمة للكثيرين بعد فوزها بجوائز تمهيدية عدة.

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