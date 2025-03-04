شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل.. ريم عامر تقع فى حب أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ريم عامر في بطولة مسلسل فهد البطل مع الفنان أحمد العوضي، خلال الموسم الرمضاني الحالي، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي أكشن مع خط درامى صعيدى، وتقدم عامر خلال العمل شخصية ولاء الفتاة الشعبية التي تقع فى حب "فهد" الشاب الصعيدى الذى يُجبر على الهروب من قريته بسبب الظلم الذى تعرض له بعد استقراره فى القاهرة، تتعرض شقيقته لحادث مأساوى، ما يدفعه للدخول في معارك وصراعات لا تنتهي من أجل استرداد حقها، ليجد نفسه في مواجهة قوى قوية ومتسلطة.



ريم عامر



العوضى وريم عامر



مسلسل فهد البطل يعرض قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، ويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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