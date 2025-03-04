شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 4.. أسرار خالد سليم وكريم فهمى فى مهب الريح والان مع تفاصيل الخبر

يترقب متابعو مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز عرض الحلقة الرابعة، اليوم الثلاثاء، خاصة بعدما انتهت الحلقة الثالثة من العمل على حدث مثير، بظهور شخص عادل الأسدى فى حفل شركة أبو العزم ويكن كراهية كبيرة لهذه العائلة بعدما تعرض للإيزاء منهم، ويقرر فضحهم أمام كل الحضور ووسائل الاعلام لاسيما وأنه يعرض أسرار وفضائح كثيرة عن هذه العائلة.

عادل الأسدى عدو شركة أبو العزم أبلغ صديقه الذى يجلس بجانبه خلال الحفلة أنه سيستغل الفرصة فى هذا الحفل وفضح عائلة أبو العزم، حيث ينوى الكشف عن زواج يوسف (خالد سليم) من رقية العسكرى (نيكول سابا) في السر وأنها تصرف عليه هو وأهله، كما ستكشف أن فارس كان على علاقة بفرح الحسيني (بسنت شوقي) أثناء تواجدهما في ألمانيا بالفعل وقف في وسط الحفل تمهيداً لفضح العائلة، فهل سيتم تركه يتحدث أم سيتدخل الأمن لمنعه من الحديث ومخالفة قواعد الحفل.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول ليل (ياسمين عبد العزيز) سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها يوسف (خالد سليم) لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائك مع فارس (كريم فهمي)، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

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